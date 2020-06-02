В США хозяин русского ресторана защитил его от протестующих

Фото: wikimedia.org Steve Kaiser

В американском Сан-Диего хозяин ресторана смог защитить свой ресторан Pushkin от толпы протестующих во время беспорядков в США.

По словам владельца заведения общественного питания Айка Газаряня, ему пришлось позвать друзей для того, чтобы не дать возможности толпе мародеров разгромить ресторан.



Когда Газарян и его друзья заметили протестующих , громящих магазины, они взяли в руки оружие, дабы показать серьезность своих намерений. В результате толпа миновала русский ресторан, не причинив ущерба, сообщает RT.

После гибели чернокожего подозреваемого при задержании в США начались массовые протесты. За несколько дней они превратились в масштабные беспорядки с погромами магазинов, поджогами машин и случаями нападения на полицейских.



В соцсетях пользователи начали публиковать черный квадрат в поддержку протестующих в США и в знак солидарности с кампанией по недискриминации. Публикации квадрата сопровождаются хештегом #BlackLivesMatter и Blackout Tuesday.