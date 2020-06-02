ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию РФ

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

ЦИК России напомнил, как будет выглядеть бюллетень для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.

Вид документа утвердили еще 20 марта. Так, в бюллетене будет всего лишь один вопрос :«Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?".

Так будет выглядеть бюллетень для голосования по конституции. Либо «да», либо «нет». pic.twitter.com/11IXQiIYgB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 2, 2020

Участнику голосования предлагается два варианта ответа — «Да» или «Нет». Справа на бланке будут размещены пустые квадратики, куда нужно будет поставить отметку.

На лицевой стороне документа будут проставлены подписи двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Они заверяются печатью комиссии, пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин вчера, 1 июня, подписал указ, согласно которому 1 июля объявляется днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот день будет выходным.