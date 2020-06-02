Чистый убыток группы «Аэрофлот» составил 22,4 млрд рублей

Чистый убыток группы «Аэрофлот» за январь — март 2020 года составил 22,48 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Скорректированный чистый убыток, не учитывающий неденежную переоценку валютных обязательств по лизингу, составил 15,7 млрд руб.

Выручка группы за первый квартал снизилась на 10,2%, до 123,9 млрд руб., следует из отчетности компании.

«Аэрофлот» планирует возобновить международные полеты в третьем квартале 2020 года. Внутренние перевозки возобновятся в июне и выйдут на докризисный уровень осенью, отметили в компании.

В апреле и мае на фоне пандемии внутренние перевозки упали с 110—120 тыс. до 3—5 тыс. в сутки, а число рейсов — с 800 до 50—80 в сутки, передает ТАСС.



Россия прекратила международное авиасообщение 27 марта. На поддержку авиаотрасли правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей. Российские аэропорты получат господдержку в общей сложности на 10,9 млрд рублей.

