Прокуратура Набережных Челнов проверит зоопарк в конно-спортивной школе «Тулпар»

Прокуратура Набережных Челнов проверит зоопарк в конно-спортивной школе «Тулпар», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В СМИ была опубликована информация о голодных и неухоженных питомцах зоопарка. «У волка сломана передняя лапа. Верблюды грязные. Кричат от голода», — процитировали жителя города «Челнинские известия».



По словам Галиева, надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране и использовании объектов животного мира, а также ветеринарные нормы и правила. Также прокуратура даст правовую оценку действиям органов, осуществляющих государственный надзор в данной сфере.