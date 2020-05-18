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Прокуратура Набережных Челнов проверит зоопарк в конно-спортивной школе «Тулпар»

14:36, 18.05.2020
Прокуратура Набережных Челнов проверит зоопарк в конно-спортивной школе «Тулпар»
Фото: moreelawoffice.com

Прокуратура Набережных Челнов проверит зоопарк в конно-спортивной школе «Тулпар», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В СМИ была опубликована информация о голодных и неухоженных питомцах зоопарка. «У волка сломана передняя лапа. Верблюды грязные. Кричат от голода», — процитировали жителя города «Челнинские известия».

По словам Галиева, надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об охране и использовании объектов животного мира, а также ветеринарные нормы и правила. Также прокуратура даст правовую оценку действиям органов, осуществляющих государственный надзор в данной сфере.

Общество Татарстан
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