Казанский вертолетный завод передал новый транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 камчатским рыболовам

Фото: "Вертолеты России"

Казанский вертолетный завод впервые поставил транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 для Озерновского рыбоконсервного завода №55 на Камчатке. Контракт на поставку летной техники был подписан 23 мая 2019 года и предназначен для перевозки пассажиров и грузов — доставки стройматериалов до труднодоступных объектов, сообщила пресс-служба КВЗ.

Перегон вертолета до места базирования проведет экипаж КВЗ. По пути будет сделано около 11 посадок для дозаправок топливом. Машину доставят до места базирования — аэропорта Авачинский («Излучина») в городе Елизово Камчатского края.



Многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-1 могут быть использованы практически во всех климатических условиях. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках.

В июне проходит в устье реки Озерной, где базируется Озерновский рыбоконсервный завод №55, проходит лососевая путина.

В конце мая КВЗ передал вертолет «Ансат» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Он будет использоваться как медицинский транспорт в Башкирии.