В Казани компания требует исключить из перечня исторически значимых деревянный дом на улице Калинина

ООО «Картли» судится с Минкультуры РТ и республиканским комитетом по охране объектов культурного наследия из-за дома №13 на улице Калинина в Казани. Ведомства отказались исключить столетний деревянный особняк из перечня исторически ценных градоформирующих объектов.

Согласно материалам суда, заседание назначено на среду, 3 июня. Компания требует признать отказ незаконным бездействием. Истцом выступает ООО «Картли», а ответчиками Министерство культуры Татарстана и Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Деревянный дом на улице Калинина построен в начале 20-го века.