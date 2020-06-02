Минниханов предложил создать рабочую группу по развитию Татарстана

Во вторник, 2 июня, правительство Татарстана подписало соглашение о сотрудничестве с Аналитическим центром при правительстве РФ. Президент РТ Рустам Минниханов предложил создать совместную рабочую группу.

«Мы ждем от Аналитического центра предложений по решению актуальных вопросов социально-экономического развития республики, в том числе по выводу экономики на траекторию роста с учетом сегодняшних кризисных явлений, достижению показателей национальных проектов, определению перспективных точек роста и направлений развития муниципальных образований и целому ряду других вопросов», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он подчеркнул, что Татарстан готов делиться с центром накопленным опытом. А также предложил использовать в качестве площадки Ассоциацию инновационных регионов России (АИРР), которую Минниханов возглавляет.

Главу Аналитического центра Константина Калинина президент республики пригласил на торжества по случаю 100-летия ТАССР. Основные мероприятия запланированы на 30 августа — День Республики.