Азат Кадыров вошел в оргкомитет двух чемпионатов мира по хоккею

Первый заместитель министра спорта РФ и бывший гендиректор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Азат Кадыров вошел в состав организационного комитета двух мировых первенств по хоккею, которые пройдут на территории России.

Выходец из Татарстана назначен секретарем единого оргкомитета по проведению чемпионата мира — 2023 в Санкт-Петербурге и молодежного первенства, который совместно организуют Омск и Новосибирск. Об этом говорится в распоряжении Правительства России на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме Кадырова в состав оргкомитета вошли заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник президента РФ Игорь Левитин, министр спорта РФ Олег Матыцин и еще 25 руководителей различных ведомств.

Напомним, Азат Кадыров был назначен первым заместителем министра спорта РФ в начале нынешнего года.