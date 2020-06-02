Девять игроков «Уфы» продлили контракт с клубом

«Уфа» продлила трудовые договоры с девятью футболистами команды. Их контракты закончились 31 мая и были продлены до конца текущего сезона.

Дополнительные соглашения подписаны с Бояном Йокичем, Азером Алиевым, Данилом Круговым, Александром Пуцко, Денисом Терентьевым, Алексеем Никитиным, Александром Суховым, Павлом Аликиным и Дмитрием Сысуевым.

Напомним, РФС объявил о возобновлении сезона РПЛ начиная с 21 июня. Свой первый матч после длительного перерыва уфимцы проведут дома против «Тамбова». Ожидается, что матч состоится 21 июня в 15.00 по мск.

Подробнее о том, каким образом Российская премьер-лига готовится к возвращению на стадионы, как клубы разделились на противников и сторонников возобновления сезона и почему российский футбол после паузы может стать лучше, можно почитать в материале «Реального времени».