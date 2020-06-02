Чистая прибыль «Матч ТВ» снизилась на 41% по сравнению с 2018 годом

Телеканал «Матч ТВ» закончил прошлый год с показателем чистой прибыли 932 миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Выручка телеканала составила 14,82 млрд рублей, что на 3,3% меньше, чем за 2018 год с показателем 15,324 млрд рублей.

В расходной части выделяются два значения. В частности, телеканал выплатил 9,744 млрд рублей подрядчикам и поставщикам за услуги, работы и материалы. На фонд оплаты труда потрачено 3,079 млрд рублей, что на 24,7% больше, чем в 2018 году. Тогда «Матч ТВ» потратил на зарплаты персонала 2,47 млрд рублей.

При этом показатель чистой прибыли компании снизился на 41,3%. В 2018 году телеканал зафиксировал сумму 1,588 млрд рублей.