Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах

Минздрав России опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах, пишет РБК. В пресс-службе ведомства сообщили, что в начале пандемии COVID-19 такие проблемы были, но сейчас недостатка в СИЗ в регионах нет.

По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Фисенко, до пандемии коронавируса спрос на большинство СИЗ был незначительным. Потом российские и зарубежные производители столкнулись во взрывным спросом, удовлетворить который было непросто. «На сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет», — сказал замминистра.

Ранее врачи попросили Голикову принять срочные меры из-за дефицита средств индивидуальной защиты.

