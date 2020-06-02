Черногория с 1 июня открыла границы для 130 стран — Россия в список не попала

Власти Черногории опубликовали список из 130 стран, граждане которых смогут приехать в страну с 1 июня без соблюдения карантина и без тестов на коронавирус. России в перечне не оказалось.

Границы страны открыты для туристов из Албании, Австрии, Болгарии, Дании, Египта, Финляндии, Греции, Грузии, Хорватии, Чехии, Исландии, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга, Венгрии, Монако, Германии, Норвегии, Словакии, Словении, Швейцарии и других государств.

В списке нет Италии, Испании, Португалии, Великобритании, а также России и Украины, отмечает издание Vijesti.

Выбор стран основывается на рекомендациях ЕС. Также при формировании списка стран учитывались ресурсы здравоохранения Черногории, связанные с возможностью оказать зараженному COVID-19 помощь.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее заявили, что в 2020 году туристические путевки не подорожают.

