В Казани во время тушения горящего автомобиля у пожарных порвался шланг

Фото: соцсети

В Казани у пожарных, тушивших горящую машину, порвался шланг. Огромная струя облила соседние машины. Кадрами поделились пользователи соцсетей.

По сообщениям очевидцев, пожар произошел на улице Адоратского. К моменту прибытия огнеборцев вся машина уже была объята пламенем.

Во время тушения пожарный шланг порвался и вверх ударила струя воды. Брызги начали попадать на рядом стоящую машину. «Бесплатная мойка», — пошутил автор видео.

В Пестречинском районе Татарстана автомобиль загорелся в поле. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, но не обнаружили водителя. Позже выяснилось, что он убежал.