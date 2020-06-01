«Счет идет на часы и минуты»: дочь казанских врачей удалось отправить в Барселону на реабилитацию

Продолжение истории, рассказанной «Реальным временем»

Сбор денег на лечение 13-летней Марты Юсуповой начался еще 14 мая. А грустная история дочери завотделением УЗИ Межрегионального клинико-диагностического центра Камиля Юсупова началась двумя месяцами раньше: 14 марта. Тогда девочка перенесла приступ удушья из-за астмы. В тот день ее помогли спасти сотрудники ДПС — по просьбе матери они сопровождали машину и помогли ей за 6 минут доехать от Волкова до ДРКБ.

Марту реанимировали, но она пережила клиническую смерть, и из-за этого ей потребовалась дорогостоящая реабилитация в институте Гуттманна в Барселоне: у нее сильно пострадал мозг. С такими проблемами работают считаные центры в мире.

Отец девочки Камиль Юсупов, известный в Татарстане врач, при поддержке своих близких и коллег начал сбор денег: сначала собрали 5 миллионов рублей, но шестимесячный курс лечения в Испании стоил вдвое больше. «Реальное время» рассказало историю Марты широкой аудитории на прошлой неделе — и вот уже сегодня в сториз инстаграм-аккаунта, через который собирали деньги на лечение девочки, появилось сообщение о том, что Марту Юсупову привезли в Барселону.



Скриншот сообщения в сториз «Инстаграма»

Судя по этому сообщению, «добрым волшебником» поработал Ильсур Метшин, мэр Казани. Подробности его участия в истории не разглашаются, но факт остается фактом: у Марты появился шанс на реабилитацию и на нормальную жизнь.

«Сейчас счет идет на часы и минуты»

«Реальное время» снова связалось с доктором Камилем Юсуповым, отцом Марты. О подробностях и конкретных суммах, которыми представители казанского исполкома помогли его семье, он говорить не стал, подчеркнув, что поддержку оказала не только городская администрация, но и многочисленные благотворители, перечислявшие пожертвования в течение последних двух недель. Открытыми сборами близким Марты удалось собрать порядка 5 млн рублей. На определенном этапе, да, поддержка мэрии стала решающей, признался Камиль Фаузеевич.



— Сейчас их уже привезли в больницу, Марту осмотрел дежурный врач, с ними начали работу. Пока это будут обследования, а потом будет намечен план лечения на ближайшие четыре месяца. Лечение в госпитале Гуттманна во многом отличается от лечения у нас. Они делают большой упор на активность пациента, используют разные методы пробуждения физической и психоэмоциональной активности, — рассказал отец Марты. — Дежурный врач сказал, очень хорошо, что мы приехали достаточно оперативно. Бывает, дети приезжают через два-три года, а сейчас счет идет на часы и минуты. Я безмерно благодарен всем, кто откликнулся и дал нашему ребенку еще один шанс в этой жизни!

Ольга Голыжбина, Людмила Губаева