Путин: ситуация по коронавирусу в России стабилизировалась

Президент России Владимир Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции констатировал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ стабилизируется.

По его словам, в России не допустили взрывного развития ситуации по негативному сценарию.

«Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется», — сказал Путин.

В России за последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 994 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 414 878, а выздоровевших — до 175 877 человек.

В Татарстане, напомним, ситуация с распространением коронавируса уже стабилизирована. За последние сутки в РТ подтвердились 50 новых случаев COVID-19. Всего в Татарстане зарегистрировано 3 244 случая заболевания.