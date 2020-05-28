Исследование: россияне стали реже выставлять на продажу свои автомобили

Количество предложений автомобилей на российском вторичном рынке сократилось более чем наполовину в апреле и мае, выяснила сеть автомобилей с пробегом Automama.

Так, в марте этого года в категории топ-20 самых популярных моделей с пробегом продавалось почти 85 тыс. автомобилей. В апреле этот показатель снизился до 40 тыс. машин. Предварительно в мае на продажу выставили 50 тыс. машин.

По подсчетам аналитиков, предложения в сегменте вторичного рынка авто сократились на 50%.

При этом снижение объема предложении по продаже автомобиля не привело к росту цен. В марте средняя цена подержанной машины составляла 721 тыс. рублей, в апреле и мае — 720 и 710 тыс. рублей соответственно, пишут «Известия».

Ранее Минземимущество Татарстана объявило о проведении торгов, по продаже находившихся в госсобственности пяти автомобилей. Среди них Audi S8, выставленный за 492 тысячи рублей.

