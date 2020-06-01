Приход летней жары в Татарстан откладывается

Фото: Максим Платонов

Первая декада в Казани будет прохладнее среднегодовой нормы

Последняя суббота мая показала поистине летнюю погоду: было солнечно, жарко, и вполне верилось в глобальное потепление. Воскресенье ознаменовалось грозами, а лето Татарстан встречает, облачившись в ветровки и закрытую обувь. «Реальное время» поинтересовалось у профессора Юрия Переведенцева, заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, тем, когда же казанцы встретят летние дни. Профессор обнадеживать не стал:



— Сегодня первый день лета, и это теоретически означает, что среднесуточная температура должна быть выше 15 градусов. Но через этот порог сегодня температура не переходит — сегодняшний день в принципе будет самым прохладным в ближайшее время. Но и вся декада в Казани в среднем не будет более теплой, чем климатическая норма: температура, скорее всего, будет пониже. Но уж ни в коем случае не выше, на это рассчитывать не нужно. Среднесуточная температура будет находиться в диапазоне 15—17 градусов.

Профессор рассказывает, что день ото дня среднесуточная температура будет повышаться и к концу недели лето уже придет в Казань. Но оно будет мягким, если не сказать прохладным: жары и зноя ждать не приходится. Сейчас, как рассказывает Юрий Петрович, наша погода определяется южным циклоном, на западной периферии которого мы находимся. Могут проходить и фронты, поэтому в ближайшее время ожидается неустойчивый характер погоды.

В 2021 году нас ждут новые нормы



Что касается прогноза на июнь, то, по оценкам Гидрометцентра, прогноз все еще остается в пределах нормы — и по температуре (17,9 градуса в среднем за сутки в июне), и по осадкам (около 70 мм).

В этом свете очень интересно, что же такое норма по гидрометеорологическим показателям. Оказывается, по классификации Всемирной метеорологической организации, норма рассчитывается как среднее за 30 лет. Но сейчас это годы с 1961 по 1990-й. В следующем году эти нормы обновятся, потому что метеорологи оперируют тридцатилетними циклами: с 1931 года исходили из средних данных за 1901—1930 годы, с 1961-го — за 1931—1960 годы и так далее. Сейчас заканчивается очередное тридцатилетие, и с 2021 года мы будем исходить из нормы, сформировавшейся уже в новом веке и тысячелетии — с 1991 по 2020 год.



Что касается прогноза на июнь, то, по оценкам Гидрометцентра, прогноз все еще остается в пределах нормы — и по температуре (17,9 градуса в среднем за сутки в июне), и по осадкам (около 70 мм). Фото Олега Тихонова

— Сейчас заканчивается вот уже четвертая тридцатилетка, и мы видим, что температурный фон повышается, — говорит Юрий Петрович. — Влиянию глобального потепления подвержена и наша территория. Изменения климатической нормы — это очень важно, потому что это наконец-то будет современный период. Ведь сейчас мы сравниваем наши погодные условия с прошлым веком. Между тем глобальное потепление продолжается, и если рассчитать среднегодовые температуры по всей планете, то мы получим устойчивый тренд на ежегодное потепление с 2015 года.

Так что, когда придут новые климатические нормы, у метеорологов появятся новые реперные точки, которые станут новой нормой. И они будут определенно более высокими, даже для нашего климатического пояса, несмотря на локальные аномалии вроде прошлогоднего холодного лета.

Людмила Губаева