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Стало известно, сколько миллиардов потеряла туротрасль Татарстана

10:51, 01.06.2020
Стало известно, сколько миллиардов потеряла туротрасль Татарстана
Фото: Максим Платонов

Порядка 4,8 млрд рублей потеряла туротрасль Татарстана за время пандемии и введения карантинных мер начиная с апреля. Цифру в ходе пресс-конференции о старте сезона озвучил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Выровнять ситуацию возможно только с возобновлением турпотока», — пояснил он. По словам главы госкомитета, сумма потерь индустрии сложилась из расчета месячного оборота отрасли в 2,4 млрд рублей.

Общество Татарстан
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