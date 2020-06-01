Стало известно, сколько миллиардов потеряла туротрасль Татарстана

Фото: Максим Платонов

Порядка 4,8 млрд рублей потеряла туротрасль Татарстана за время пандемии и введения карантинных мер начиная с апреля. Цифру в ходе пресс-конференции о старте сезона озвучил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Выровнять ситуацию возможно только с возобновлением турпотока», — пояснил он. По словам главы госкомитета, сумма потерь индустрии сложилась из расчета месячного оборота отрасли в 2,4 млрд рублей.