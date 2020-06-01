В Челнах следователи СКР поздравили с днем рождения сестру погибшего героя Данила Садыкова

Фото: Следком РФ

Накануне Дня защиты детей сотрудники Следкома по РТ навестили в Набережных Челнах семью Данилы Садыкова, что в 12 лет спас жизнь 9-летнему мальчику, а сам погиб. Сестренка погибшего Вика появилась на свет в 2014-м, через пару лет после смерти брата.



30 мая на шестой день рождения девочки следователи, соблюдая меры защиты от распространения коронавирусной инфекции, исполнили ее мечту — подарили конструктор LEGO.

Школе, где учился Данил, присвоено его имя. Мальчик посмертно, по ходатайству главы Следкома РФ Александра Бастрыкина награжден Орденом Мужества.

Напомним, 5 мая 2012-го в чашу фонтана на бульваре Энтузиастов в Набережных Челнах полез за упавшей пластиковой бутылкой 9-летний мальчик. И тут же получил удар тока, от которого потерял сознание и начал тонуть. Много позже силовики выяснили: при монтаже электрооборудования фонтана была допущена серьезная ошибка. Ну а тогда Данил Садыков бросился в фонтан спасать мальчишку и вытащил, но сам умер от разряда током.

Виновные в трагедии и.о. главного энергетика и электромонтеры ОАО «Горзеленхоз» отделались в суде условными сроками.