В Казани в День защиты детей пройдет масштабный онлайн-марафон

В Казани в День защиты детей, 1 июня, пройдет один из самых продолжительных онлайн-марафонов.

Он начнется в 10:00 и продлится 12 часов. В прямом эфире более 150 артистов, ведущих, блогеров, спортсменов будут поздравлять детей с праздником.



Гостями праздника станут Эльмир Низамов, группа «Хитобои», заслуженный артист Татарстана Айдар Сулейманов, игрок казанского «Зенита» Денис Земченок.

У зрителей будет возможность задать вопрос участникам марафона. Отмечается, что проект направлен на поддержку благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой. Во время трансляции желающие смогут сделать пожертвование.

Трансляция будет вестись на YouTube-канале информационного агентства «Татар-информ».

В программе учтены самые разные интересы детей: от разработки компьютерных игр до бьюти-индустрии, передает мэрия Казани.



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