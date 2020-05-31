Поздравления с Днем химика, пост о мошенниках и фото с ветераном: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 31 мая

«Реальное время» подготовило сегодня очередную подборку постов глав районов Татарстана из «Инстаграма».



Сегодня глава Нижнекамского района Айдар Метшин поздравил жителей с Днем химика. На двухминутном ролике чиновник зачитывает поздравление на фоне Нижнекамска. Пользователи поблагодарили руководителя района и попросили выдать химикам премию в честь профессионального праздника. Еще один житель Нижнекамска сказал спасибо Метшину за благоустройство дорог в городе. «Может это не заметно другим. Настоящие нижнекамцы это ценят!», — написал он. Также подписчики поинтересовались, снят ли ролик на нижнекамской телевышке.

Своей активностью порадовал сегодня глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин. Он успел побывать на 90-летнем юбилее работника тыла и поздравить выпускников с последним звонком.

На фото с ветераном Нутфуллин, как и полагается, в маске и перчатках.

А выпускников района он поздравил минутным роликом на татарском языке.

Полезный пост для подписчиков опубликовал руководитель Кайбицкого муниципального района Альберт Рахматуллин. Он напомнил своим жителям о мошеннических схемах, которых стало особенно много в период пандемии. Пост-предупреждение набрал 41 лайк.

Сегодня весь Татарстан потрясла новость о найденном в Актанышском районе республики теле шестилетнего мальчика с рассеченной головой. Глава района Энгель Фаттахов не остался в стороне и написал пост-соболезнование. «В настоящее время идет расследование причин смерти малолетнего земляка. Как бы то ни было, для района это большая потеря. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, жителям района в целом», — написал он.