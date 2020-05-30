Казанцы просят вернуть лавочки на обновленную набережную Кабана

Фото: @kabanlake

Жители Казани оценили благоустройство участка набережной озера Кабан от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан. Но попросили вернуть на место лавочки.

На участке появились обустроенная нижняя палуба со стороны театра им. Г. Камала, велодорожка, лебединый домик, благоустроенный участок Старо-Татарской слободы по улице Марджани, помещения кафе, круглогодичный туалета. Однако на опубликованных фотографиях не видно мест для того, чтобы присесть и отдохнуть у воды.

«Очень красиво стало. Зря только лавочки убрали, теперь посидеть негде», — пишет один из пользователей. Второй ему вторит, что лавочки также убрали на площадке возле центра семьи Казан».

Ранее «Реальное время сообщало об открытии участка набережной озера Кабан от памятника Шигабутдину Марджани до улицы Татарстан.

