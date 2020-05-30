Поздравления выпускников и застолья после «приемки полей»: новое в «Инстаграме» глав районов Татарстана 30 мая

«Реальное время» продолжает делать обзор наиболее интересных постов глав районов Татарстана в «Инстаграме».

Сегодня, в выходной день, чиновники особо не радуют активностью в соцсетях. Но мы все же постарались найти кое-что интересное.



Так, пожелал доброго утра своим подписчикам глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Такие посты в его «Инстаграме» не новы, но отметим, что каждое пожелание доброго утра или спокойной ночи сопровождается разными фото Лениногорского района.

Глава Камско-Устьинского района Наиль Вазыхов решил поздравить выпускников с последним звонком, который прозвенел сегодня для 73 одиннадцатиклассников и 153 девятиклассников района.

Руководитель Бугульминского района Ранис Камартдинов опубликовал почти сутки назад «сторис» с грандиозным ужином после весенней приемки полей. Стол ломится от овощей, мяса и других угощений. Нашлось место и для алкоголя. «Предпосылки у нас на сегодня многообещающие», — также многозначительно написал чиновник.

Своим фотоотчетом порадовал нас глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Он решил показать сегодня подписчикам свои рабочие будни и опубликовал кадры с совещания с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным. Даже сидя на встрече «на удаленке», Иванов и его помощница не забыли о масках и перчатках. Глава Чистопольского района, как и прежде, немногословен: свой пост он никак не подписал. Но это не помешало фотографиям собрать 135 лайков.