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Прокурор Татарстана поручил провести проверку после ролика разборок детей с ножом и палками

16:15, 30.05.2020
Прокурор Татарстана поручил провести проверку после ролика разборок детей с ножом и палками
Фото: скриншот

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил провести проверку после появления в СМИ и соцсетях ролика о том, как дети устроили разборки с ножами и палками.

Вся информация передана районному прокурору, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ведомству предстоит дать оценку действиям органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также правоохранители проверят родителей детей, «засветившихся» в ролике, на предмет надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей

В опубликованном в соцсетях ролике маленькие мальчики выясняют отношения. Один из ребят подходит к другому ребенку, который записывает видео и начинает замахиваться ножом.

    ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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