Дворники Казани сняли рэп-клип на песню Моргенштерна — видео

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Дворники Кировского и Московского районов сняли клип-поздравление с Днем дворника на песню уфимского исполнителя Моргенштерна.

Они записали кавер на песню «Ратататата» рэпера из Уфы Моргенштерна. В клипе дворники метут улицы, играют в баскетбол и зачитывают рэп, стоя на ковше бульдозера.

Так администрация Кировского и Московского районов поздравила работников с Днем дворника, который отмечался 17 мая.

В апреле семья из Нижнекамска опубликовала в соцсетях ролик с песней о самоизоляции. Шуточная песня написана на мотив известной песни Филиппа Киркорова «Ибица» и начинается со слов «Нам сегодня не до сна — это самоизоляция! Как раньше, мы не можем спать, ведь дом свой запретили покидать».

