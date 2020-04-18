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Семья из Нижнекамска записала песню и клип о самоизоляции — видео

23:25, 18.04.2020
Семья из Нижнекамска записала песню и клип о самоизоляции — видео
Фото: скриншот

Известный в Нижнекамске музыкант Руслан Амиров опубликовал в соцсетях ролик с песней о самоизоляции. Композицию спела его дочь — школьница Амина.

Шуточная песня написана на мотив известной песни Филиппа Киркорова «Ибица» и начинается со слов «Нам сегодня не до сна — это самоизоляция! Как раньше, мы не можем спать, ведь дом свой запретили покидать».

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