Семья из Нижнекамска записала песню и клип о самоизоляции — видео

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Известный в Нижнекамске музыкант Руслан Амиров опубликовал в соцсетях ролик с песней о самоизоляции. Композицию спела его дочь — школьница Амина.

Шуточная песня написана на мотив известной песни Филиппа Киркорова «Ибица» и начинается со слов «Нам сегодня не до сна — это самоизоляция! Как раньше, мы не можем спать, ведь дом свой запретили покидать».