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В Сети появилась запись полного концерта Rockin'1000 на стадионе Stade de France

11:39, 30.05.2020
В Сети появилась запись полного концерта Rockin'1000 на стадионе Stade de France
Фото: кадр видео

В Сети появилась запись полного концерта «1000 музыкантов» 2019 года. Концерт проходил в Париже в июне прошлого года.

Для масштабного шоу потребовалось более тысячи музыкантов. Концерт провели на стадионе Stade De France.

«1000 слов было бы недостаточно, чтобы сказать, каково это было», — гласит описание видео.

Ранее группа «Кино» в новом составе выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны». По словам продюсера группы Александра Цоя, сына Виктора Цоя, песню для релиза выбрали еще прошлой осенью, и презентация клипа случайно совпала с пандемией коронавируса.

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