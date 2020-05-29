Новости

15:23 МСК Все новости
Новости раздела

Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны»

14:12, 29.05.2020
Группа «Кино» выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны»
Фото: youtube.com

Группа «Кино» в новом составе выпустила клип на песню «Мама, мы все тяжело больны», сообщает пресс-служба коллектива.

По словам продюсера группы Александра Цоя, сына Виктора Цоя, песню для релиза выбрали еще прошлой осенью, и презентация клипа случайно совпала с пандемией коронавируса.

«Видимо, у группы «Кино» такая судьба — идеально попадать во время», — пояснил он.

В конце 2019 года музыканты презентовали клип на песню «Троллейбус». В 2020 году они планировали воссоединиться и дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем