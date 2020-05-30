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Александр Сладковский получил звание народного артиста Татарстана

09:38, 30.05.2020
Александр Сладковский получил звание народного артиста Татарстана
Фото: realnoevremya.ru Олег Тихонов

Дирижеру Государственного симфонического оркестра Татарстана Александру Сладковскому, а также члену отделения Союза театральных деятелей РФ — Союза театральных деятелей Республики Татарстан Халиме Искандеровой присвоены почетные звания народных артистов Республики Татарстан. Соответствующий указ появился на официальном сайте президента РТ.

В документе указано, что звания присвоены за большой вклад в развитии музыкального и театрального искусства.

Указ подписан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее Александр Сладковский вошел в лидеры в голосовании рейтинга «Герои десятилетия». Опрос проводил журнал Colta.

Общество Татарстан
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