Александр Сладковский вошел в тройку лидеров в рейтинге «Героев десятилетия»
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Александр Сладковский замкнул тройку лидеров в рейтинге «Герои десятилетия. Академическая музыка» журнала Colta.
Голосование проходило с 20 ноября и закончилось в полночь 18 декабря.
Так, первое место, по итогам голосования заняла PR-директор фирмы «Мелодия» Карина
Абрамян, второе место досталось директору театра «Урал Опера Балет» Андрею Шишкину. Тройку лидеров замкнул Александр Сладковский.
Также пятое место среди героев десятилетия досталось оперному певцу Дмитрию Хворостовскому.ОбществоКультура Татарстан
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