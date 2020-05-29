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В казанском парке Горького установили разметку для пикников на безопасном расстоянии

21:40, 29.05.2020
В казанском парке Горького установили разметку для пикников на безопасном расстоянии
Фото: realnoevremya.ru

В ЦПКиО им. Горького в Казани для проведения пикников с соблюдением социальной дистанции установили специальные разметки.

Она призвана помогать отдыхающим соблюдать между собой дистанцию для безопасного отдыха на природе, передает «Татар-информ».

Напомним, парки в Татарстане открылись для посетителей с 12 мая. Однако при их посещении необходимо соблюдать ряд мер. В частности, разрешаются немассовые прогулки, в парках следует соблюдать дистанцию, не рекомендуется посещать детские и спортивные площадки. Помимо этого, находясь на территории общественного пространства, нужно надеть маску и перчатки

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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