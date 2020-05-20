Стало известно, сколько средств будет выделено Татарстану на доплаты соцработникам

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Татарстан получит 56,2 млн рублей на доплаты социальным работникам. Деньги выделят из резервного фонда правительства РФ.



Всего регионам выделено 7,6 млрд рублей. 56,2 млн из них получит Татарстан, передает РБК. Сумма доплат будет зависеть от квалификации сотрудника, а также от тог, работает ли он с коронавирусными больными.

Согласно информации на сайте правительства РФ, для врачей предусматривается выплата 40 тысяч рублей за 14 дней . Если соцработник работает с заболевшими коронавирусом, он получит 60 тысяч. Медсестры, лаборанты, средний медперсонал, инструкторы и другие работники — по 25 тысяч и 35 тысяч при работе с COVID-положительными пациентами.

Сотрудникам, работающим с семьями, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, бибилиотекарям и другому персоналу выплатят по по 25 тыс. рублей и еще дополнительно 10, если в учреждении выявлен коронавируный больной.



Выплаты рассчитываются с 15 апреля по 15 июля 2020 года.



Ранее президент России Владимир Путин анонсировал специальную федеральную доплату для соцработников с 15 апреля по 15 июля.

