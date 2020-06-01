Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с Днем защиты детей

Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня, 1 июня, в честь Международного дня защиты детей Банк «Аверс» подарил Детской республиканской клинической больнице медицинское оборудование и книги для маленьких пациентов.

Банк «Аверс» сотрудничает с Детской республиканской клинической больницей с 2016 года. За последние годы, помимо денежных средств на озеленение территории клиники, Банком «Аверс» были пожертвованы компьютерная техника для лаборатории и пурифайеры для онкогематологического отделения. Сегодня же Банк «Аверс» подарил клинике пульсоксиметры для контроля уровня кислорода в крови при коронавирусной инфекции у детей.

— Мы давно дружим с Детской республиканской клинической больницей и рады поздравить маленьких пациентов с Днем защиты детей. Дети — это самое ценное, что есть в жизни. Мы от всего сердца желаем, чтобы ребята поскорее выздоравливали, — отметила Аида Волкова, председатель правления банка.

Еще одна давняя традиция Банка «Аверс» — это добровольные пожертвования сотрудников на персональные подарки для детей, проходящих длительное лечение в клинике. Каждый год сотрудники дарят детям новогодние сладкие подарки и развивающие игры, а сегодня они приобрели и передали детям более 100 детских художественных книг.

В этом году традиционный праздник в День защиты детей в ДРКБ из-за эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19, к сожалению, отменен. Но сотрудники Банка «Аверс» уверены, что воздушные шары и книги с любимыми героями подарят маленьким пациентам радость, улыбки и отличное настроение.



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