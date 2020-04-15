В Казани парень с ножом попытался украсть наличные из кассы — видео попытки разбоя

Фото: кадр видео МВД РТ

В Казани задержали парня, который с ножом пытался ограбить магазин на улице Ямашева. Его задержали спустя час после нападения.

В 23.00 в продуктовый магазин на Ямашева зашел молодой человек. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, он пытался забрать наличность из кассы. Кассирша вовремя сориентировалась и нажала на тревожную кнопку, после чего парень убежал.

Полицейские вместе с росгвардейцами задержали 22-летнего казанца в течение часа. Молодой человек признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

