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30 лет назад Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР

11:24, 29.05.2020
30 лет назад Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР
Фото: commons.wikimedia.org

29 мая 1990 года, 30 лет назад, Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР. Его соперником был председатель Совмина РСФСР, создатель ОМОНа Александр Власов.

Избрание произошло только с третьей попытки, первые два голосования не выявили победителя. В итоге Ельцин набрал 535 голосов против 467 у Власова.

Ельцин был председателем Верховного совета до избрания на пост президента в июне 1991 года. За год работы были приняты Декларация о государственном суверенитете РСФСР и закон о собственности. В феврале 1991 года Ельцин потребовал отставки президента СССР Михаила Горбачева и передачи власти Совету Федерации.

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