30 лет назад Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР

29 мая 1990 года, 30 лет назад, Борис Ельцин был избран председателем Верховного Совета РСФСР. Его соперником был председатель Совмина РСФСР, создатель ОМОНа Александр Власов.

Избрание произошло только с третьей попытки, первые два голосования не выявили победителя. В итоге Ельцин набрал 535 голосов против 467 у Власова.

Ельцин был председателем Верховного совета до избрания на пост президента в июне 1991 года. За год работы были приняты Декларация о государственном суверенитете РСФСР и закон о собственности. В феврале 1991 года Ельцин потребовал отставки президента СССР Михаила Горбачева и передачи власти Совету Федерации.