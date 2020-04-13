В Казани нашли незаконную свалку мусора площадью 570 кв. метров

На улице Депутатской в Приволжском районе Казани обнаружили свалку мусора. О ее возникновении сообщили местные жители.

Выехавшие на место экологи нашли свалку крупногабаритных отходов от сноса и разборки зданий. Общая площадь захламленной территории составила 570 кв. м, объем — 104 куб. м.

В итоге было возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее экологи обнаружили в Татарстане организацию незаконной добычи полезных ископаемых и свалку строительных отходов. На предпринимателя из села Куюки Пестречинского района заведено два административных дела.