В Набережных Челнах создано отдельное Управление по делам молодежи

Фото: @damirfattakhov

В Набережных Челнах создано отдельное Управление по делам молодежи. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.



По словам главы ведомства, Челны стали 11-м муниципалитетом Татарстана, где для работы с молодежью в структуре мэрии создано отдельное подразделение.

«Потому что для нас понятно, что укреплять молодежную политику на местах и создавать условия для молодежи невозможно без специалистов, которые бы профессионально занимались этой работой в муниципалитетах. Поэтому это очень важное достижение для всей нашей команды», — написал Фаттахов в своем «Инстаграме», пожелав «челнинскому филиалу» ярких проектов.

Ранее Дамир Фаттахов опубликовал предварительные итоги проекта «Мы вместе». В проекте участвуют 5 604 волонтера. За время работы штаба, с марта, выполнено более 13 тыс. заявок.



