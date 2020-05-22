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Дамир Фаттахов опубликовал предварительные итоги проекта «Мы вместе»

11:59, 22.05.2020
Дамир Фаттахов опубликовал предварительные итоги проекта «Мы вместе»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане в проекте «Мы вместе» участвует 5 604 волонтера. За время работы штаба, с марта, выполнено более 13 тыс. заявок. Почти 10 тысяч человек получили консультацию по телефону. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Ежедневно волонтеры совершали более 400 поездок.

Среди добровольцев, пишет министр, студенты, сотрудники благотворительных фондов, предприниматели, врачи, водители, спасатели, сотрудники автосалонов и спортсмены.

К примеру, глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов зарегистрировался волонтером.

Общество Татарстан
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