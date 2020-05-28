В Роспотребнадзоре ответили на пост жительницы Казани о попытках сдать тест на коронавирус

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанское управление Роспотребнадзора отреагировало на пост жительницы Казани Екатерины Молошниковой, пожаловавшейся в соцсетях на невозможность сдать тест на коронавирусную инфекцию и нежелание медиков проверять на COVID-19 ее родственников.

Около суток медики не реагировали на сообщение о положительном тесте на коронавирус и не порывались проверить или оставить на карантине ее родственников.

В ведомстве утверждают, что постановление на изоляцию больной было вынесено 27 мая, также было решено изолировать троих близких девушки. Проверять их на COVID-19 на 8-10 день карантина, как это предписывают правила.

«Больная в адрес Управления позвонила 27.05.2020 в первой половине дня. Специалистом отдела она была проконсультирована, алгоритм действий разъяснен», — говорится в комментарии управления Роспотребнадзора по РТ.

Ранее девушка написала, что симптомы заболевания начали проявляться у нее еще 20 мая. Далее она несколько дней пыталась добиться от медиков сдачи теста на COVID-19. Приходивший по вызову участковый врач объяснял пациентке, что тестируются только прибывающие из других регионов, контактные и те, кто находится в группе риска. Остальным остается сдавать платный тест.

Попасть в частную клинику девушка смогла только 23-го числа. Сообщение о положительном тесте она получила только 26-го.

Одной из главных претензий жительницы Казани стало то, что симптомы ОРВИ проявились уже почти у 30 ее знакомых, с которыми девушка контактировала за последнее время, но никто не думает проверять их на коронавирус.