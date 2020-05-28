В поселке Васильево затопило 70% дачных участков — видео

Фото: скриншот видео

В Зеленодольском районе Татарстана в зону подтопления попали около двух третей дачных участков. Некоторые дачники жалуются, что сталкиваются с подобным уже пять лет к ряду, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«В этом году пошла вода и то, что было рассажено просто начинает вянуть», — рассказала местная дачница Бирюза Гарифуллина.

В зону подтопления регулярно попадают садовые товарищества «Малахит», «Ял» и «Текстильщик».

В администрации Васильево пояснили, что в этом году садоводов начало затапливать из-за высокого уровня воды в Куйбышевском водохранилище.