В поселке Васильево затопило 70% дачных участков — видео
В Зеленодольском районе Татарстана в зону подтопления попали около двух третей дачных участков. Некоторые дачники жалуются, что сталкиваются с подобным уже пять лет к ряду, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
«В этом году пошла вода и то, что было рассажено просто начинает вянуть», — рассказала местная дачница Бирюза Гарифуллина.
В зону подтопления регулярно попадают садовые товарищества «Малахит», «Ял» и «Текстильщик».
В администрации Васильево пояснили, что в этом году садоводов начало затапливать из-за высокого уровня воды в Куйбышевском водохранилище.Общество Татарстан
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