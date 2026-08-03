Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 выполнил полет

Полет продолжался 1 час 23 минуты на высотах до 6 тыс. метров

Первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 выполнил полет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга России.

Воздушное судно поднялось в воздух с аэродрома филиала ПАО «Яковлев» — Иркутского авиационного завода (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех»). Полет продолжался 1 час 23 минуты на высотах до 6 тыс. метров и приборных скоростях до 600 км/ч.

— Первая серийная машина показала себя хорошо, полетное задание выполнено полностью, — сообщил по завершении один из членов экипажа Роман Таскаев.

После завершения сертификации начнутся поставки серийных самолетов эксплуатантам, заверил замминистра промышленности и торговли России Геннадий Абраменков.

Напомним, импортозамещенный Superjet-100 может начать регулярные рейсы уже в конце 2026 года. Такое мнение выразил глава Минпромторга Антон Алиханов.

Галия Гарифуллина