В России предложили изменить правила блокировок банковских счетов

Для физлиц и самозанятых предлагают создать систему оценки рисков «Светофор» — по образцу уже действующей системы для бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

В России предложили скорректировать механизм блокировок банковских счетов в связи со стремительным ростом числа ограничений. Инициатива содержится в исследовании профсоюза работников платформенной экономики «Новый труд».

За два последних года в социальных сетях появилось свыше 81 тысячи публикаций, посвященных блокировкам счетов, пишут «Ведомости». За последний год их количество увеличилось на 93%. Тем временем объем наличных в обращении увеличился: в апреле рост составил 607 млрд рублей. Авторы исследования связывают этот факт с нарастающим числом блокировок. Чаще всего банки вводили ограничения из‑за подозрений в мошенничестве (34,8%) или в отмывании доходов (32%).

Реальное время / realnoevremya.ru

В профсоюзе предлагают создать для физлиц и самозанятых систему оценки рисков «Светофор» по образцу уже действующей для бизнеса. Также была высказана инициатива об обязательной маркировке блокировок, принятых с участием ИИ, и публикация ЦБ статистики по ошибочным решениям. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина признавала, что рост жалоб свидетельствует о перегибах в борьбе с мошенничеством.

Напомним, недавно Совет Федерации одобрил закон, который отменяет штрафы для должностных лиц за несвоевременное представление расчетов по страховым взносам и налоговым декларациям.

Галия Гарифуллина