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В правительстве РФ рассказали о деталях плана по восстановлению экономики

15:07, 28.05.2020
В правительстве РФ рассказали о деталях плана по восстановлению экономики
Фото: wikipedia.org NVO

План по восстановлению российской экономики на сегодняшний день содержит девять разделов и около 500 мероприятий по различным направлениям.

Основными целями плана являются повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, обеспечение устойчивого роста экономики за счет использования современных технологий, а также развития экспорта и активного импортозамещения.

Проект будет реализовываться до конца 2021 года. Работа над документом завершится на этой неделе, передает пресс-служба правительства.

Общенациональный план действий по восстановлению экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, поручил подготовить президент России Владимир Путин.

Вчера глава государства в ходе совещания о ситуации на рынке труда одобрил четыре новые меры поддержки безработных. Все подробности — в материале «Реального времени».

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