Галимова прокомментировала дебош вахтовиков в «Ливадии»

Фото: кадр видео из соцсети

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала конфликт с участием вахтовиков в казанском санатории «Ливадия».

Всего там на обсервации находятся 238 вахтовиков.

«Меры по охране там всегда были, что и помогло оперативно решить тот конфликт, который возник», — сказала она.



Ранее вахтовики из Сургута, находящиеся на обсервации в санатории «Ливадия», изрядно выпили и начали дебоширить. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения били стекла и двери, а потом стали угрожать поджечь здание санатория. В итоге восемь человек получили от 8 до 12 суток ареста. В Росгвардии РТ отметили, что больше в санатории бунт не поднимался.

