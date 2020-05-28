Галимова прокомментировала дебош вахтовиков в «Ливадии»
Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала конфликт с участием вахтовиков в казанском санатории «Ливадия».
Всего там на обсервации находятся 238 вахтовиков.
«Меры по охране там всегда были, что и помогло оперативно решить тот конфликт, который возник», — сказала она.
Ранее вахтовики из Сургута, находящиеся на обсервации в санатории «Ливадия», изрядно выпили и начали дебоширить. Мужчины в состоянии алкогольного опьянения били стекла и двери, а потом стали угрожать поджечь здание санатория. В итоге восемь человек получили от 8 до 12 суток ареста. В Росгвардии РТ отметили, что больше в санатории бунт не поднимался.
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