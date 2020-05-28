Экс-волейболист «Зенит-Казань» дисквалифицирован на два года за допинг

Российский волейболист Вячеслав Руднев дисквалифицирован Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Сообщается, что спортсмен наказан из-за наличия в его допинг-пробе запрещенного вещества. Подробности нарушения не раскрываются.

22-летний Руднев перешел в нижневартовский «Самотлор» в августе прошлого года. Ранее он также выступал за молодежную команду казанского «Зенита» (2014/15), «Магнитку-Университет» из высшей лиги Б (2015/16) и челябинское «Динамо» из высшей лиги А (2016—2019).

Срок дисквалификации начнет отсчет от 21 февраля 2020 года.