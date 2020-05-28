В Татарстане рассказали, как правильно снимать с себя клещей

Чтобы снять присосавшегося клеща, нужно обратиться в медицинское учреждение. Если такой возможности нет, сделать это можно самостоятельно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» сообщила замначальника отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Анна Алешина.

При удалении клеща главное — вынуть его полностью, не оторвав хоботок. Для этого надо взять клеща пинцетом, и повернуть на 360 градусов. Также снять клеща с себя можно ниткой. Ранку нужно обработать спиртом или йодом.

Клеща нельзя раздавливать руками. Его следует поместить в герметичную емкость с травинкой или смоченным ватным диском и привезти на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии в РТ по адресу: Казань, ул. Сеченова, 13а как можно скорее. Исследование платное.

В целях профилактики во время пребывания в природных очагах следует надеть однотонную светлую одежду. Брюки заправить в носки или гольфы. Рубашку или футболку заправить в брюки. На голову надо надеть капюшон или косынку. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к коже. Обработать кожу и одежду специальными противоклещевыми средствами. И проводить само- и взаимоосмотры каждые 15 минут.

Алешина подчеркнула, что обрабатывают от клещей только городские парки, в лесах никто такую обработку не проводит.

Сезон клещей в Татарстане длится с апреля по октябрь. Ежегодно регистрируют 9—10 тыс. случаев присасывания этих насекомых.

Также Алешина назвала районы республики, где чаще всего обращаются за медицинской помощью из-за укусов клещей.