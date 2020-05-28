В Татарстане при пожаре погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане мужчина погиб при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Огонь вспыхнул в деревянном доме в селе Такталачук Актанышского района около 2 часов ночи. К моменту прибытия пожарных подразделений уже горела крыша дома.

Потушить огонь смогли к 3 часам ночи. Площадь пожара составила 80 кв. метров. При проливке сгоревших конструкция было обнаружено тело 40-летнего хозяина дома.

Причина пожара пока неизвестна.

Ранее ночью в частном доме в деревне Колкомерка Пестречинского района произошел пожар. Вся семья, в которой есть и ребенок-инвалид, смогла вовремя эвакуироваться благодаря сработавшим пожарным извещателям. Их сигнал вовремя разбудил жильцов дома.

