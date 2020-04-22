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Тимур Бекмамбетов стал волонтером в KazanExpress

00:04, 22.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Тимур Бекмамбетов стал волонтером в KazanExpress
Фото: instagram.com/nataliafishmanbekmambetova

Режиссер Тимур Бекмамбетов попробовал себя в качестве волонтера татарстанского маркетплейса KazanExpress. Об этом рассказала его супруга — помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

«люблю своего мужа. волонтёрит в @kazanexpress», — подписала фото Фишман, добавив популярный хештег #stopcoronavirus.

Напомним, руководитель татарстанского маркетплейса KazanExpress во время онлайн-встречи с президентом республики Рустамом Миннихановым рассказал об инициативе по бесплатной раздаче продуктовых наборов людям пожилого возраста.

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