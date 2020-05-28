Xiaomi вышла на первое место в России по онлайн-продажам смартфонов

Китайская Xiaomi обогнала корейский Samsung по продажам смартфонов в РФ, выйдя на второе место. По объемам продаж через интернет Xiaomi вышла на первое место по стране по итогам марта.

Xiaomi по общим продажам смартфонов заняла 21,1% российского рынка, пишут «Ведомости».

Первое место на сегодня занимает бренд Honor, который развивает другая китайская компания Huawei. За апрель его доля составила 26,4%.

В топ-5 также вошли Apple и Huawei (в апреле ‒ 8,3 и 7,4% соответственно).

Ранее СМИ назвали предполагаемые цены на новые iPhone 12. Предполагается, что «яблочные» смартфоны появятся в четырех версиях: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.