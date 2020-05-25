СМИ назвали цены на все модели iPhone 12

Смартфоны новой серии Iphone будут представлены в четырех вариантах и будут стоить от 46 до 100 тыс. рублей.

Так, ожидается, что Apple презентует iPhone 12 с диагональю экрана 5,4 дюйма, iPhone 12 Max (6,1), iPhone 12 Pro (6,1) и iPhone 12 Pro Max (6,7). У всех моделей будет OLED-дисплей. Они смогут работать в сетях 5G.

По данным Tom’s Guide, цены на Iphone 12 будут варьироваться в диапазоне $649—749 (46—54 тыс. рублей). Iphone 12 Max обойдется в $749—849 (около 60 тыс. рублей). Модель 12 Pro можно будет купить за $1—1,3 тыс. (70—92 тыс. рублей), а Pro Max за $1,4 тыс. (около ста тысяч рублей).

Пока точная дата презентации смартфона неизвестна. Сообщалось, что из-за угрозы коронавируса компания может отложить мероприятие на более поздний срок. Продажи новых гаджетов могут начаться еще позже.